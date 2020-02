KUALA LUMPUR – Selepas Syed Saddiq Syed Abdul Rahmann mengakui dirinya adalah hasil produk yang berjaya dalam program Pengajaran dan Pembelajaran Sains dan Matematik dalam Bahasa Inggeris (PPSMI), kini seorang netizen menempelak Menteri Belia dan Sukan itu.

Dalam satu tweet di Twitter, individu yang bernama opfarhan Pengguna atas nama Farhan itu menempelak Syed Saddiq yang dakwanya bukan graduan Sains, Teknologi, Kejuruteraan dan Matematik (STEM).

“With all due respect as batchmate, you are not a STEM graduate.

“And let us not go further into your spm science subject result. Stay in your lane please,” katanya di Twitter.

Status itu dimuatnaik beberapa jam selepas laporan media yang melaporkan Syed Saddiq menegaskan bahawa dirinya adalah hasil produk yang berjaya dalam program PPSMI.

Ia ekoran kata-kata Ahli Parlimen Muar itu yang bersetuju dengan hasrat Tun Dr Mahathir Mohamad untuk menggunakan kembali bahasa Inggeris dalam pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran Sains dan Matematik di sekolah.

Syed Saddiq berkata, beliau adalah salah seorang anak muda yang melalui PPSMI dan pada masa yang sama berjaya dididik melalui PPSMI sehingga berjaya.

Malah beliau berkata, PPSMI telah banyak membantu dirinya.

Semakan yang dibuat MalaysiaGazette mendapati Syed Saddiq belajar di Maktab Tentera Diraja Malaysia dengan menjadi generasi ketujuh sejak dasar PPSMI diperkenalkan pada 2003. -MalaysiaGazette