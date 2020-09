Piagam itu menuntut PBB mengekalkan keamanan dan keselamatan antarabangsa, menganjurkan kemajuan masyarakat serta standard kehidupan yang lebih baik, mengukuhkan undang-undang antarabangsa dan mempromosikan hak-hak kemanusiaan.

Wisma Putra berkata mesyuarat itu akan disusuli sesi debat umum yang dijadualkan bermula esok hingga 29 Sept.

Debat umum itu akan dipengerusikan oleh Presiden Sesi ke-75 UNGA Volkan Bozkir dari Turki di bawah tema “The future we want, the United Nations we need: reaffirming our collective commitment to multilateralism – confronting COVID-19 through effective multilateral action.”