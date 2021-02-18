Isteri bekas Perdana Menteri, Datin Seri Rosmah Mansor berjalan keluar selepas keputusan akhir kes projek solar hibrid untuk sekolah luar bandar di Sarawak di Kompleks Mahkamah Kuala Lumpur. Foto SYAFIQ AMBAK, 18 FEBRUARI 2021.
Datin Seri Rosmah Mansor berjalan keluar dari Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur selepas keputusan akhir kes solar hybrid di hadapan Hakim Mohamed Zaini Mazlan, Kuala Lumpur.Foto FIKRI YAZID, 18 FEBRUARI 2021.
Isteri bekas Perdana Menteri, Datin Seri Rosmah Mansor berjalan keluar selepas keputusan akhir kes projek solar hibrid untuk sekolah luar bandar di Sarawak di Kompleks Mahkamah Kuala Lumpur. Foto SYAFIQ AMBAK, 18 FEBRUARI 2021.
Peguam kepada isteri bekas Perdana Menteri, Datin Seri Rosmah Mansor, Datuk Jagjit Singh berjalan keluar selepas keputusan akhir kes projek solar hibrid untuk sekolah luar bandar di Sarawak di Kompleks Mahkamah Kuala Lumpur. Foto SYAFIQ AMBAK, 18 FEBRUARI 2021.
Isteri bekas Perdana Menteri, Datin Seri Rosmah Mansor berjalan keluar selepas keputusan akhir kes projek solar hibrid untuk sekolah luar bandar di Sarawak di Kompleks Mahkamah Kuala Lumpur. Foto SYAFIQ AMBAK, 18 FEBRUARI 2021.
Datin Seri Rosmah Mansor berjalan keluar dari Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur selepas keputusan akhir kes solar hybrid di hadapan Hakim Mohamed Zaini Mazlan, Kuala Lumpur.Foto FIKRI YAZID, 18 FEBRUARI 2021.