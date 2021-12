SHAH ALAM – Talian hotline yang disediakan oleh pihak berkuasa bagi mangsa-mangsa banjir sesak dan sukar dihubungi ketika ini menyebabkan mereka yang terkesan berada dalam keadaan resah kerana gagal mendapat bantuan.

Keadaan menjadi lebih buruk apabila berlakunya gangguan bekalan elektrik sejak jam 7 malam di beberapa daerah di Selangor termasuk Taman Seri Muda, Shah Alam.

Penduduk juga kelaparan kerana tidak makanan sejak petang tadi apabila air mula naik lebih daripada paras pinggang dan seorang penduduk merayu supaya bantuan makanan disalurkan kepada penduduk yang terjejas dengan banjir.

Ada antara mereka menggunakan alternatif media sosial bagi menceritakan kesusahan yang dihadapi, antaranya pengguna bernama Roseanne Sein.

“Dah call emergency dan macam-macam tapi tidak dapat go thru, sekarang tidak ada elektrik. Air paras pinggang. Can someone hantar bantuan untuk keluar cos ayah saya stroke. Lokasi Taman Seri Muda Shah Alam. Semoga Allah Rahmati mereka,” tulisnya.

Seorang lagi penduduk yang bercakap dengan MalaysiaGazette berkata, ibu dan ayahnya yang sudah berusia dan juga pesakit strok sedang menunggu bantuan tiba memandangkan air sudah naik paras pinggang.

“Tolonglah, kami sedang tunggu. Lokasi kami di nombor 3, Jalan Maju 25/94 Taman Sri Muda. Kami sudah call nombor hotline, minta bantuan kawan-kawan namun kawasan ini hanya boleh masuk melalui sampan atau bot. Tolonglah kami,” rayunya.

MalaysiaGazette difahamkan ramai yang sedang terperangkap dan terpaksa berlindung di tingkat atas rumah sehingga bantuan tiba, ada yang sudah tidak dapat dihubungi berkemungkinan kehabisan bateri telefon.

Rata-rata mereka yang mengenali penduduk yang terjejas menggunakan laman sosial media untuk menyatakan keprluan bantuan segera daripada pihak berkuasa. – MalaysiaGazette