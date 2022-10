KUALA LUMPUR – Sikap membisu Majlis Peguam dan Gabungan Pilihan raya Bersih dan Adil (Bersih) terhadap laporan Pasukan Petugas Khas siasatan terhadap dakwaan dalam buku ‘My Story: Justice in the Wilderness‘ tulisan Tan Sri Tommy Thomas menimbulkan persoalan.

Anak bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak, Noorayana Najwa berkata, atas nama keadilan dan kesaksamaan kedua-dua badan itu seharusnya menegakkan prinsip yang mereka pegang

“Where are you Bar Council ? Where are you Bersih ? Adakah keadilan hanya memihak kepada Pakatan Harapan?”

“Yana yakin, jikalau keadilan telah ditegakkan, Datuk Najib akan dibersihkan nama.

“Yana juga merayu kepada Majlis Peguam, Bersih dan NGO yang menganggap diri sebagai pejuang keadilan dan hak, in the name of justice and fairness, uphold your principles,” katanya.

Pasukan Petugas Khas menyenaraikan sembilan ele­men kemungkinan salah laku bekas Peguam Negara, Tan Sri Tom­my Thomas.

Antaranya campur tangan Tom­my dalam melantik hakim-hakim, membocorkan rahsia ke­­rajaan, menyalahguna kuasa melantik peguam luar untuk me­wakili kerajaan sehingga mencemarkan imej badan kehakiman.

Selain itu, Tommy turut tidak patuh dengan peraturan dan pe­­keliling kerajaan berhubung isu penjualan kapal Equanimity dan melakukan kecuaian profesional dalam isu membabitkan tuntutan tanah di Tanjung Bu­ngah, Pulau Pinang.

Bekas Peguam Negara era Pa­katan Harapan itu turut dikesan melakukan pecah amanah apabila beliau mendedahkan per­bualan dengan Tun Dr. Mahathir Mohamad yang ketika itu Perdana Menteri.

“Rupa-rupanya, pemimpin Pakatan Harapan telah dua kali berturut mengenepikan cadangan ketua hakim negara dan mencadangkan nama ikut citarasa mereka.

“Yana memang menghormati sistem kehakiman, tetapi sistem kehakiman yang dipermainkan oleh ahli politik, sukar bagi Yana untuk menerima.

“Mula-mula, mereka pasangkan peguam yang pernah membela ahli politik mereka dan terang-terang pro-PH sebagai peguam negara.

“Setelah itu, berdasarkan karangan Tan Sri Tommy Thomas, mereka campur tangan dalam pelantikan Ketua Hakim Negara,” kata Noryana Najwa.

Beliau tidak menolak kemungkinan bahawa pelanggaran undang-undang yang dibuat oleh Tommy turut bertujuan agar ayahnya dihukum penjara.

“Mereka melantik seorang bekas hakim yang ramai rakyat berpendapat bahawa adalah bias.

“Mereka melantik seorang ahli politik sebagai Ketua Pesuruhjaya SPRM.

“Yana tidak dapat habiskan… apakah yang mereka lakukan semata-mata ingin masukkan daddy ke dalam penjara?” tanya beliau dalam satu kenyataan di Fecabook. – MalaysiaGazette