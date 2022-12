Giliran Muhyiddin Pula Turun Naik Ke SPRM #MGFlash

*Mahkamah Tolak Rayuan Najib

*Giliran Muhyiddin Kena Siasat

*Isyarat Rakyat Kepada BN-PH

*MKT UMNO *Tindakan Ke Atas Hakim Nazlan

*Skim Pelaburan Zutello

