Selain pusat membeli-belah, pembangunan Datum Jelatek melibatkan Datum Jelatek Residence yang merangkumi 712 unit pangsapuri mewah dengan lebih daripada 50 kepelbagaian fasiliti dan dikelilingi kemudahan awam antaranya seperti transit aliran ringan (LRT) dan pusat kesihatan.

MalaysiaGazette.com – Online News / Portal – Follow US Now! Or visit www.malaysiagazette.com for the latest news on politics, economy, fashion, travel, lifestyle and more www.malaysiagazette.com

#malaysiagazette #mgtv