Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Selangor, Hafisham Mohd Noor bercakap pada sidang media mengenai keadaan tanah runtuh berhampiran tapak perkhemahan di Father’s Organic Farm, Batang Kali, Selangor.

Laporan daripada pihak berkaitan membolehkan operasi mencari dan menyelamat (SAR) dibuat dengan tanpa rasa bimbang.

