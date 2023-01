Menarik di MGFlash

*Bukan Takut Tetapi Itu Hasrat Akar Umbi- Zahid

*Bimbang Orang Muda Hilang Kepercayaan Kepada UMNO- Ismail Sabri

*Tindakan Terhadap KJ Diserah Kepada Lembaga Disiplin

*Kanak-Kanak Mangsa Dera Ditemui Tepi Jalan

*Harga Minyak Dijangka Stabil Selepas Isu Kekurangan Pekerja Asing Selesai

*Pejuang Umum Keluar GTA

