KUALA LUMPUR – Ahli Majlis Kerja Tertinggi (MKT) UMNO, Datuk Dr. Mohd. Puad Zarkashi tidak menolak kemungkinan akan ada ahli parti itu membuat laporan kepada Jabatan Pendaftaran Pertubuhan (RoS) kononnya usul tambahan pada Perhimpunan Agung UMNO (PAU) yang berakhir semalam tidak sah.

Beliau berpendapat ia tidak menyalahi peraturan parti kerana bukan usul pindaan perlembagaan.

“Kalau anak jantan come here and sit here. Itu cabaran juru cakap Melaka kepada KJ. Hairan juga, mana KJ dapat cerita wujud pengundi hantu di PAU UMNO.