Menarik di MGFlash

*Bantuan Tunai B40 Dijenamakan Semula Sebagai Bantuan Tunai Rahmah

*Kerajaan Cari Kaedah Lebih Baik Daripada Keluar KWSP- Anwar

*KPM Cakna 300 Sekolah Daif

*Mat Sabu Perjelas Alasan Import Telur Dari India

*Kes Bella: Tiga Peguam Siti Bainun Tarik Diri

*Tiga Majikan Diheret Ke Mahkamah Tipu Insentif Penjana 2.0

*3.8 Juta Kenderaan Bakal Guna Lebuh Raya Semasa Cuti Tahun Baharu Cina

Ikuti berita-berita MalaysiaGazette di MGFlash

#MalaysiaGazette #MGFlash #MGNews

MalaysiaGazette.com – Online News / Portal – Follow US Now! Or visit www.malaysiagazette.com for the latest news on politics, economy, fashion, travel, lifestyle and more www.malaysiagazette.com

#malaysiagazette #mgtv