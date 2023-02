Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup (KPDN) tidak menghalang mana-mana pihak yang menggunakan jenama ‘Menu Rahmah’ asalkan ia memberi kebaikan kepada rakyat yang memerlukan serta mematuhi peraturan kerajaan.

Menu Rahmah diperkenalkan kerajaan perpaduan baru-baru ini menawarkan harga berpatutan untuk hidangan makan diterajui rangkaian pernjagaan Mydin.

Bagaiman pula pandangan para peniaga ketika tinjauan Malaysia Gazette di sekitar Kuala Lumpur . Jom Dengar apa kata mereka

MalaysiaGazette.com – Online News / Portal – Follow US Now! Or visit www.malaysiagazette.com for the latest news on politics, economy, fashion, travel, lifestyle and more www.malaysiagazette.com

#malaysiagazette #mgtv