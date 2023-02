Berbanding dengan maklumat yang sentiasa dikemaskini di Turki, situasi di utara Syria adalah sebaliknya.

Lebih 4 juta pelarian dalam negara (IDP) itu sebelum ini menjadi mangsa konflik berdepan dengan satu lagi ujian.

MalaysiaGazette.com – Online News / Portal – Follow US Now! Or visit www.malaysiagazette.com for the latest news on politics, economy, fashion, travel, lifestyle and more www.malaysiagazette.com

#malaysiagazette #mgtv