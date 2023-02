MENARIK DI MG FLASH

*Keadaan Sebenar Gempa Bumi Di Turkiye Lebih Teruk Dari Laporan Media

*Selesai Zahir Komitmen Bantu Mangsa Gempa, Anwar Kembali Ke Tanah Air

*Kanak-Kanak Ditahan Di Depot Imigresen Akan Dikeluarkan

*Duda Anak Tiga Edar Dadah Setengah Juta Ditahan

*Hospital Tuanku Ja’afar Siasat Dakwaan Pegawai Cuai

*Hospital Kampar Tak Layan Pesakit Berseluar Pendek Diberi Peringatan

*Penipuan Pekerjaan Antara Fokus Dewan Rakyat

