Sidang Dewan Rakyat pada sesi petang kecoh seketika apabila Ahli Parlimen Arau, Datuk Seri Shahidan Kassim bangun dan bertegang urat dengan Timbalan Menteri Komunikasi dan Digital (KKD), Teo Nie Ching.

MalaysiaGazette.com – Online News / Portal – Follow US Now! Or visit www.malaysiagazette.com for the latest news on politics, economy, fashion, travel, lifestyle and more www.malaysiagazette.com

#malaysiagazette #mgtv