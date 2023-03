Timbalan Presiden PAS, Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man bercakap pada sidang media ketika Majlis Berbuka Puasa sempena Kempen Dana #Aid4Turkiye&Syria di Hotel Grand Barakah, Ampang, Selangor.

MalaysiaGazette.com – Online News / Portal – Follow US Now! Or visit www.malaysiagazette.com for the latest news on politics, economy, fashion, travel, lifestyle and more www.malaysiagazette.com

#malaysiagazette #mgtv