Pertikaman lidah berlaku apabila Ahli Parlimen Pasir Mas, Fadhli Shaari meminta wakil Jelutong RSN Rayer memohon maaf berhubung kenyataannya yang mengaitkan Pas dengan ajaran sesat.

