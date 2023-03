Isteri Musa Hassan Fail Cerai. Pengemis Kutip RM500 Sehari Di Bazar Ramadan #MGFlash

*Ketua Menteri Melaka Baharu Angkat Sumpah Esok

*Pembangkang Melaka Tidak Campur Urusan BN

*Isteri Musa Hassan Fail Cerai

*Jumlah Banduan Melebihi Kapasiti Penjara

*Bawa Pengemis Dari Pahang, Kutip RM500 Sehari Di Bazar Ramadan Melaka

*Lelaki Serang Imam Dihadap Ke Mahkamah Kuantan Esok

