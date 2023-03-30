Isteri Musa Hassan Fail Cerai. Pengemis Kutip RM500 Sehari Di Bazar Ramadan #MGFlash
*Ketua Menteri Melaka Baharu Angkat Sumpah Esok
*Pembangkang Melaka Tidak Campur Urusan BN
*Isteri Musa Hassan Fail Cerai
*Jumlah Banduan Melebihi Kapasiti Penjara
*Bawa Pengemis Dari Pahang, Kutip RM500 Sehari Di Bazar Ramadan Melaka
*Lelaki Serang Imam Dihadap Ke Mahkamah Kuantan Esok
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