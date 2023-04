Ketua Armada Bersatu, Wan Ahmad Fayshal Wan Ahmad Kamal mengulangi dakwaan wujudnya konspirasi politik yang sedang dilakukan oleh kepimpinan tertinggi negara berhubung kes perbicaraan Timbalan Perdana Menteri, Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi.

