*Seorang Lagi Kanak-Kanak Maut Akibat Strok Haba

*Ramai Murid Tidak Pakai Pelitup Muka

*Kerajaan Jamin Tiada Kenaikan Harga Gula Setakat Ini

*Lelaki Tular Tunjuk Kad Kuasa Adalah Polis Bantuan Di Bank

*Reezal Merican Dilantik Pengerusi Matrade

