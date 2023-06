Ketua Wanita UMNO, Datuk Seri Noraini Ahmad memaklumkan perbincangan telah dibuat dengan Pengerusi Badan Perhubungan UMNO berhubung pertambahan kerusi untuk calon wanita.

