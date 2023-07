Setiausaha Agung PH, Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail meminta penjelasan Menteri Besar Kedah, Datuk Seri Muhammad Sanusi Md Nor berhubung kompaun RM500,000 kerana didakwanya mencuri nadir bumi di Kampung Chom, Sik.

