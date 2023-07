Menteri Komunikasi dan Digital, Fahmi Fadhil menjelaskan tentang usaha kerajaan menubuhkan Unit Khas 3R untuk memastikan tiada pihak ambil kesempatan menggunakan isu-isu 3R semasa kempen Pilihan Raya Umum Dewan Undangan Negeri yang bermula pada 29 Julai 2023. Beliau berkata demikian kepada wartawan pada Majlis Sambutan Maal Hijrah 1445 di Pusat Dagangan Dunia Kuala Lumpur (WTCKL).

