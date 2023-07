Presiden Kebangsaan Nambikkai, Datuk Dr. Kalai Vanar menggesa kerajaan melihat semula pelaksanaan SOSMA yang didakwa umpama undang-undang jakun sehingga menidakkan hak tahanan yang meringkuk di penjara Sg Buloh dan penjara Sungai Petani tanpa sebarang bicara. Sidang media diadakan di Restoran Madras Cafe, Jalan Ipoh, KL.

