Calon Perikatan Nasional bagi DUN Rantau menyifatkan lawannya Datuk Mohamad Hasan sebagai calon heavyweight dan ini memberi kelebihannya kepada untuk menyusun strategi tanpa sebarang tekanan. – MG

