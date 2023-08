Pengerusi Pakatan Harapan (PH), Kedah, Datuk Mahfuz Omar berkata, Menteri Besar Kedah, Datuk Seri Muhammad Sanusi Md Nor masih berhutang dengannya dalam bentuk kos guaman ketika kalah kes saman terhadap dirinya.

MalaysiaGazette.com – Online News / Portal – Follow US Now! Or visit www.malaysiagazette.com for the latest news on politics, economy, fashion, travel, lifestyle and more www.malaysiagazette.com

#malaysiagazette #mgtv