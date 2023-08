Bekas Gabenor Bank Negara Malaysia (BNM), Tan Sri Zeti Akhtar Aziz mendedahkan pihaknya hanya ‘sedar’ wang pelaburan 1Malaysia Development Bhd (1MDB) sebanyak AS$700 juta telah dilencongkan ke syarikat lain, Good Star Limited selepas enam tahun pemindahan dilakukan.

Turut didedahkan, Good Star ialah syarikat yang dimiliki oleh Low Taek Jho atau Jho Low .

Kenyataan itu diberikan beliau ketika sesi soal balas antara peguam utama, Tan Sri Muhammad Shafee Abdullah yang mewakili bekas Perdana Menteri, Datuk Seri Najib Tun Razak.

MalaysiaGazette.com – Online News / Portal – Follow US Now! Or visit www.malaysiagazette.com for the latest news on politics, economy, fashion, travel, lifestyle and more www.malaysiagazette.com

#malaysiagazette #mgtv