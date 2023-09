Setiausaha Politik Presiden Pas, Mohd Syahir Che Sulaiman menjelaskan timbulnya kekeliruan mengenai kelewatan Tan Sri Abdul Hadi Awang tiba di Kuala Lumpur untuk memberi keterangan kepada polis.

