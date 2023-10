Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Seri Mohamad Sabu berkata kenaikan harga beras import secara mendadak di dunia dan larangan eksport oleh India antara faktor pelaksanaan penyelarasan harga jualan Beras Putih Import (BPI).

