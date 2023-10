Ahli Parlimen Machang, Wan Ahmad Fayhsal Wan Ahmad Kamal memberikan contoh rasionalisasi subsidi yang tidak dinyatakan mekanisma ketika Belanjawan 2024 dibentangkan Perdana Menteri yang juga Menteri Kewangan, Datuk Seri Anwar Ibrahim di Parlimen petang tadi.

