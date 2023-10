Timbalan Presiden Pas, Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man memberikan reaksinya berhubung dakwaan Ahli Parlimen Kuala Kangsar Datuk Iskandar Dzulkarnain Abdul Khalid yang dikatakan menyokong kepimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim selepas diugut.

