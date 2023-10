Menteri Komunikasi dan Digital, Fahmi Fazdil berkata, pihaknya ada menerima laporan tentang tindakan Tik Tok menurunkan hantaran yang memaparkan perkataan Hamas dan telah meminta penjelasan daripada Tik Tok. – MG

