“Saya berdiri di sini bukan sahaja sebagai seorang Raja Permaisuri Agong tetapi sebagai seorang ibu, bersama anak-anak saya yang amat saya sayangi…Saya berdiri di sini sebagai seorang manusia dan kita mesti bersuara dan berkata ‘Berhenti, dan cukup-cukuplah!’.

“Saya berang dengan pencabulan hak asasi manusia yang serius ini, saya tidak boleh berdiam diri lagi… Saya bimbang untuk rakyat Gaza, demi keselamatan kanak-kanak, saya bimbang atas dasar kemanusiaan kita,” titah Tunku Azizah ketika menyampaikan Titah Diraja pada Sidang Kemuncak “United for Peace in Palestine: There is No Loss in Peace” (Bersatu demi Keamanan di Palestin: Tiada Kehilangan Untuk Keamanan” di Istanbul, Turkiye hari ini.

Teks ucapan baginda telah dihantar kepada Bernama.