Nota bantahan yang mengandungi tandatangan 38 ahli Parlimen, aktivis politin dan juga pertubuhan bukan kerajaan mengenai kekejaman tidak berkesudahan Israel di Palestin diserahkan kepada kedutaan Amerika Syarikat, Suruhanjaya Tingi Britain dan juga wakil Kesatuan Eropah.

Penyerahan nota bantahan itu dilakuan oleh Syed Ibrahim Syed Noh iaitu Pengerusi Kaukus Palestin Parlimen Malaysia dan Dato Bakhtiar Wan Chik yang merupakan Ahli Parlimen Balik Pulau.Turut serta bekas Ahli Parlimen Permatang Paun, Nurul Izzah Anwar. – MG

