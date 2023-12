Ketua Polis Selangor, Datuk Hussein Omar Khan berkata, tiada sebarang tanda-tanda kanak-kanak autisme, Zayn Rayyan Abdul Matin didera sebaliknya beliau percaya anak malang itu dijaga dengan baik oleh keluarganya. Hussein sehubungan itu meminta orang ramai berhenti menyalahkan ibu Allahyarham dan tidak menguar-uarkan perkara yang tidak betul. – MG

MalaysiaGazette.com – Online News / Portal – Follow US Now! Or visit www.malaysiagazette.com for the latest news on politics, economy, fashion, travel, lifestyle and more www.malaysiagazette.com

#malaysiagazette #mgtv