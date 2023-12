Syarikat Advance Pact Sdn Bhd (APSB) meneroka bidang AI menerusi kerjasama dengan Asia Pacific University (APU) yang dimeterai dalam satu memorandum persefahaman (MoU) hari ini. – MG

