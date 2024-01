Perdana Menteri, Datuk Seri Anwar Ibrahim mahu pendekatan lebih berani dilaksanakan oleh para penjawat awam supaya negara dapat dibangunkan dengan jayanya di sebalik desas-desus kerajaan Madani tidak bertahan lama. – MG

