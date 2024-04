Ahli Jawatankuasa Surau Umar Al-Khatab di Taman Bamboo, Kuala Lumpur kesal dengan tindakan pihak berkuasa yang ingin merobohkan premis walaupun rayuan telah dihantar ke pihak terbabit.

