Kisah duka seorang ibu, Aslina Abu yang kehilangan anak ketika umat Islam membuat persiapan Aidllfitri baru-baru ini menarik perhatian agensi umrah Jay Ibrahim Al-Islam. Ibu yang kehilangan dua anak berturut-turut itu melahirkan rasa syukur kerana diberi peluang menunaikan umrah bagi merawat derita di hatinya. – MG

MalaysiaGazette.com – Online News / Portal – Follow US Now! Or visit www.malaysiagazette.com for the latest news on politics, economy, fashion, travel, lifestyle and more www.malaysiagazette.com

#malaysiagazette #mgtv