Setiausaha Agong DAP, Anthony Loke berkata selain mengekalkan calon wanita, Pakatan Harapan (PH) memilih Pang Sock Tao untuk bertanding dalam Pilihan Raya Kecil (PRK) Kuala Kubu Baharu kerana latar belakang akademiknya.

