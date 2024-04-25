Isteri, Siti Aisyah Mohd Roslan bersama anaknya kelihatan sugul ketika menyiram air ke atas kubur suaminya, Allahyarham Leftenan Komander Mohammad Amirulfaris Mohamad Marzukhi di tanah perkuburan di Senawang, Negeri Sembilan. Foto AIZAT ZAINAL, 24 APRIL 2024.
Bapa Allahyarham Leftenan Komander Mohammad Amirulfaris, Mohamad Marzukhi Hasan kelihatan sebak ketika melihat jenazah anaknya sebaik tiba di kediaman di Senawang, Negeri Sembilan. Foto AIZAT ZAINAL, 24 APRIL 2024.
Bapa Allahyarham Leftenan Komander Mohammad Amirulfaris, Mohamad Marzukhi Hasan kelihatan sebak ketika melihat jenazah anaknya sebaik tiba di kediaman di Senawang, Negeri Sembilan. Foto AIZAT ZAINAL, 24 APRIL 2024.
Bapa Allahyarham Leftenan Komander Mohammad Amirulfaris kelihatan sebak ketika melihat jenazah anaknya sebaik tiba di kediaman di Senawang, Negeri Sembilan. Foto AIZAT ZAINAL, 24 APRIL 2024.
Orang ramai menunaikan solat jenazah untuk Allahyarham Leftenan Komander Mohammad Amirulfaris Mohamad Marzukhi sebaik tiba di Senawang, Negeri Sembilan. Foto AIZAT ZAINAL, 24 APRIL 2024.
Jenazah Allahyarham Leftenan Komander Allahyarham Mohammad Amirulfaris Mohamad Marzukhi dibawa untuk dikebumikann di Tanah Perkuburan Islam Senawang, Negeri Sembilan. Foto AIZAT ZAINAL, 23 APRIL 2024.
Suasana ketika Upacara Istiadat Pengebumian Jenazah Allahyarham Leftenan Komander Allahyarham Mohammad Amirulfaris Mohamad Marzukhi di Tanah Perkuburan Islam Senawang, Negeri Sembilan. Foto AIZAT ZAINAL, 23 APRIL 2024.
Isteri, Siti Aisyah Mohd Roslan kelihatan sugul ketika Jenazah Allahyarham Leftenan Komander Allahyarham Mohammad Amirulfaris Mohamad Marzukhi dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Senawang, Negeri Sembilan. Foto AIZAT ZAINAL, 23 APRIL 2024.
Suasana ketika Jenazah Allahyarham Leftenan Komander Allahyarham Mohammad Amirulfaris Mohamad Marzukhi dikebumikann di Tanah Perkuburan Islam Senawang, Negeri Sembilan. Foto AIZAT ZAINAL, 23 APRIL 2024.
Asisten Ketua Staf Komunikasi Peperangan dan Sistem Informasi Laksamana Pertama Azman Rabani bersama pegawai TLDM memberi penghormatan terakhir untuk Allahyarham Leftenan Komander Mohammad Amirulfaris Mohamad Marzukhi ketika pengebumiannya di Tanah Perkuburan Islam Senawang, Negeri Sembilan. Foto AIZAT ZAINAL, 24 APRIL 2024.
Ibu Allahyarham Leftenan Komander Mohammad Amirulfaris kelihatan sebak menabur bunga ke atas pusara anakya selepas pengebumian di Tanah Perkuburan Islam Senawang, Negeri Sembilan. Foto AIZAT ZAINAL, 24 APRIL 2024.
Bapa Allahyarham Leftenan Komander Mohammad Amirulfaris, Mohamad Marzukhi Hasan kelihatan sebak menabur bunga ke atas pusara anakya selepas pengebumian di Tanah Perkuburan Islam Senawang, Negeri Sembilan. Foto AIZAT ZAINAL, 24 APRIL 2024.