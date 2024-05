Calon Perikatan Nasional (PN) bagi Pilihan Raya Kecil Kuala Kubu Baharu (PRK KKB), Khairul Azhari Saut mengharapkan peratusan mengundi pada hari ini meningkat berbanding Pilihan Raya Negeri (PRN), tahun lalu.

