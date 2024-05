Ketua Penerangan PKR Fahmi Fadzil berkata, ia tidak akan menjadi isu kerana Majlis Pimpinan Kerajaan Peraduan mengambil sikap dan pendirian kerjasama yang baik di antara parti-parti komponen sebagaimana Pilihan Raya Kecil Kuala Kubu Bharu (PRK KKB) baru-baru ini.

