Ahli Dewan Undangan Negeri (ADUN) Gombak Setia, Hilman Idham berkata, operasi perobohan kawasan setinggan di Kampung Sri Makmur, Gombak dibuat secara tergesa-gesa walaupun notis pengusiran oleh Mahkamah Tinggi Shah Alam memberi tempoh bermula 27 hingga 31 Mei ini.

