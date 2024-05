Menteri Pendidikan Tinggi, Datuk Seri Dr Zambry Abdul Kadir, berkata pemberian baucar buku bernilai RM100 kepada pelajar institusi pengajian tinggi (IPT) akan dilaksanakan secara berfasa dengan tumpuan dikhususkan sempena Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur (PBAKL) 2024.

