Perdana Menteri, Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan yang beliau menyedari tindakan penyasaran subsidi diesel yang diambilnya satu keputusan yang tidak popular dan telah bersedia untuk menghadapinya.

