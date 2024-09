Setiausaha Agung Pertubuhan Kemanusiaan Masyarakat Antarabangsa Malaysia (MHO) Datuk Hishamuddin Hashim, berkata mangsa yang kebanyakannya warga emas rata-rata kehilangan wang RM100,000 ke atas selepas terpedaya dengan syarikat pelaburan yang didalangi ‘datuk’.

