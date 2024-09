Ketua Armada Bersatu, Wan Ahmad Fayhsal Wan Ahmad Kamal meminta Jawatankuasa Kira-Kira Wang Negara (PAC) menyiasat kepincangan yang berlaku dalam sektor pengangkutan dan logistik yang didakwanya telah mencemar nama baik negara.

