KUALA LUMPUR – Desas desus konflik rumah tangga aktres terkenal, Fazura dan Fattah Amin akhirnya terjawab apabila pelakon wanita itu dilaporkan memfailkan cerai terhadap suaminya hari ini.

BH melaporkan Nur Fazura Sharifuddin memfailkan penceraian di Mahkamah Rendah Syariah Petaling, Subang Bestari, Shah Alam.

Portal berita itu memetik sumber, bagaimanapun tidak mendedahkan butiran terperinci mengenainya.

Krisis rumah tangga Fazura, 41, dan Fattah, 33, berlegar beberapa bulan ini.

Namun tiada antara mereka yang mengesahkan perkara berkenaan.

Fattah dan Fazura mendirikan rumah tangga pada 27 November 2017.

Hasil perkongsian hidup, mereka dikurniakan cahaya mata perempuan, Nur Fatima Aisya yang kini berusia empat tahun.

Menjengah ke akaun Instagram Fazura, MalaysiaGazette mendapati pelakon tersebut lebih kurang sejam lalu memuat naik video dirinya dengan lagu dendangan Adele yang bertajuk ‘Oh My God’.

Antara lirik lagu berkenaan adalah ‘I’d rather be a fool than leave myself behind; I don’t have to explain myself to you; I am a grown woman and I do what I want to do’.-MalaysiaGazette