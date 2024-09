Ibu kepada tiga orang anak, didakwa membunuh bayi berusia lapan bulan, Muhamad Al Fateh Amri Mohd Fikry Amri, di sebuah taman asuhan kanak-kanak (Taska) di Melaka minggu lalu.

Nor Afifah Abdullah Shuhaimi, 34 tahun, mengalirkan air mata di kandang tertuduh sejurus jurubahasa membacakan tuduhan di hadapan Majistret Alor Gajah, Dr Teoh Shu Yee hari ini.

